В Московской области изготовили почти 25 тыс. тонн творога

В Подмосковье по итогам восьми месяцев 2025 года произвели более 24,4 тыс. тонн творога. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональные производители занимают первое место в Центральном федеральном округе и в общероссийском рейтинге. Им удается обеспечивать 22,4% от всего объема производства творога в ЦФО и 7,5% — от общероссийского выпуска. Среди ведущих предприятий отрасли — АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» и АО «Зеленоградское».

Напомним, что в Подмосковье оказывают поддержку производителям молочной продукции. Ознакомиться с мерами поддержки, которые им доступны, можно на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.