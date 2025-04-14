В Московской области к Экологическим играм присоединились более 1,2 тыс. человек

В Подмосковье число участников Экологических игр превысило 1,2 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе стартовала третья неделя игр. Новое задание — найти ближайшие пункты приема текстиля и батареек, фандоматы, а также площадки «Мегабак». Если пункта нет на карте, его нужно добавить самостоятельно. За выполненное задание можно получить вдвое больше экоинов.

Цель проекта — привлечь к вопросам экологии как можно больше жителей и увеличить объем собираемых вторичных ресурсов. Партнерами игр стали свыше 20 компаний. Подробная информация представлена здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий Подмосковья после зимы.