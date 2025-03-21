В Московской области ликвидировали первый в 2025 году лесной пожар

В пятницу, 21 марта, в Подмосковье ликвидировали первый в 2025 году лесной пожар, он произошел в Озерном участковом лесничестве, в 2 км от микрорайона Авиаторов в Балашихе на площади 0,5 га. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что о возгорании по телефону 112 сообщили местные жители. На место инцидента приехали шесть единиц техники и 14 человек личного состава лесопожарных формирований.

«Впоследствии из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 0,95 га. Потребовалось 1.5 часа, чтобы ликвидировать пожар», — говорится в сообщении.

Причиной возгорания стали действия человека, подозреваемых в поджоге ищут. Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.