В Московской области на льготных участках запустили еще почти 20 новых заводов

В Подмосковье запустили 16 заводов, построенных на земельных участках, переданных компаниям в льготную аренду за 1 рубль о региональной программе, они уже выпускают импортозамещающую продукцию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Имущественная поддержка проектов технологического суверенитета, организованная в Подмосковье, уже дает результаты. <…> Общий объем заявленных инвестиций в реализацию этих проектов превышает 5 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после выхода на полную мощность там создадут более 1,2 тыс. рабочих мест. Она добавила, что на льготных участках в регионе реализуется еще 207 инвестиционных проектов, в них в общей сложности вложат порядка 134,8 млрд рублей. Это позволит создать 14,4 тыс. рабочих мест.

Так, в Орехово-Зуевском округе уже запустили предприятие по производству осей для прицепной и полуприцепной техники машиностроительного завода «Тонар», в Серпухове предприятие по выпуску косметической продукции под брендом «Аравия» и так далее. Узнать подробнее о мерах поддержки инвестиционных проектов можно на региональном инвестиционном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.