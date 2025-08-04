В Московской области на оформление лицензии на фармацевтическую деятельность направили более 400 заявок

С начала 2025 года услугой по лицензированию фармацевтической деятельности в Подмосковье воспользовались более 400 раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Она доступна в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения», ее могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной продажей лекарственных средств. Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.