В Московской области началось строительство более 100 котельных

Так, например, в Воскресенском округе возведут 12 объектов, шесть – в Воскресенске, три — в селе Барановское, по одному – в Степанщино, Федино, Фосфоритном и Щербово. В Пушкинском началось строительство 10 новых котельных, столько же – в Луховицах, семь – в Ступино и так далее. Все работы контролируют инспекторы ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.