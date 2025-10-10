В Московской области началось строительство более 100 котельных
Фото: [Медиабанк МО]
В Подмосковье по итогам девяти месяцев 2025 года началось строительство 101 котельной. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Так, например, в Воскресенском округе возведут 12 объектов, шесть – в Воскресенске, три — в селе Барановское, по одному – в Степанщино, Федино, Фосфоритном и Щербово. В Пушкинском началось строительство 10 новых котельных, столько же – в Луховицах, семь – в Ступино и так далее. Все работы контролируют инспекторы ведомства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.