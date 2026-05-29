В Московской области началось строительство тротуаров на региональных дорогах

В Подмосковье стартовало строительство новых тротуаров на региональных дорогах, работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на семи участках дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего для удобства и безопасности пешеходов обустроят более 68 км новых тротуаров, работы планируется завершить осенью», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, дорожники уже приступили к обустройству более 6 км тротуаров в Волоколамском, Одинцовском, Солнечногорске и Чехове. Так, например, в Чехове они проходят в деревне Красные Орлы и на пути из села Новоселки в деревню Крюково, на Старом Симферопольском шоссе у деревень Красные Холмы и Углешня, в Солнечногорске — в деревне Редино и на пути от остановки «Тимоново» до остановки «Рыбхоз», в Волоколамском округе — вдоль Волоколамского шоссе в микрорайоне Возмище. В Одинцовском округе работы проводят на подходе к остановке «Дачи», расположенной на Можайском шоссе вблизи села Жаворонки.

В общей сложности до конца года вдоль региональных дорог в 32 городских и муниципальных округах построят 105 новых тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.