В Московской области начался прием заявок на грантовый конкурс «Патриотизм в действии»

Подмосковная «Молодая Гвардия Единой России» запустила грантовый конкурс молодежных инициатив «Патриотизм в действии», приуроченный к 80-летию Великой Победы, подать заявку для участия можно будет до 1 марта. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие проводят в целях поиска и финансирования патриотических проектов о любви к Родине и об истории Великой Отечественной войны. Проекты, которые проходят отбор, получат поддержку в размере до 150 тыс. рублей. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, для этого нужно отправить свою заявку на электронную почту patriotizmvdeistvii@mail.ru.

«Победители грантового конкурса получат не только средства для реализации своей идеи, но и всестороннюю помощь в организации и продвижении проекта в региональных и муниципальных медиа. Команда МГЕР имеет большой опыт воплощения в жизнь инициатив, поэтому мы всегда поможем и подскажем, как сделать так, чтобы они имели больший эффект», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

По ее словам, авторы лучших проектов войдут в региональный организационный состав подготовки празднования 80-летия Великой Победы. Узнать другие подробности о конкурсе можно здесь.

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