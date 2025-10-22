В Московской области нарастили объемы производства орехов
Производство орехов выросло в Подмосковье
Фото: [istockphoto.com/istarif]
В Подмосковье по итогам восьми месяцев 2025 года произвели более 27,5 тыс. тонн орехов и арахиса (обжаренных, соленых или приготовленных другим способом), это на 13,4% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом во Всемирный день орехов сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В прошлом году в регионе выпустили 40,5 тыс. тонн ореховой продукции. Подмосковье является одним из ведущих аграрных регионов, здесь произвели более 76,3% от общего объема орехов в Центральном федеральном округе и 12,7% — от общероссийского.
Среди ведущих региональных производителей — компании ООО «МАРТИН», ООО «ФРУТПАК», ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ ОРЕХ» и ООО «Биз Фрутс».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.