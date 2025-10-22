В Московской области нарастили объемы производства орехов

В Подмосковье по итогам восьми месяцев 2025 года произвели более 27,5 тыс. тонн орехов и арахиса (обжаренных, соленых или приготовленных другим способом), это на 13,4% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом во Всемирный день орехов сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.