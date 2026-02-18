В Московской области неонатальный скрининг в этом году прошли более 5 тыс. новорожденных

С начала 2026 года неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 5 тыс. новорожденных, в его входит исследование на 36 генетических заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие патологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг позволяет врачам своевременно выявить генетические заболевания, а значит начать диспансерное наблюдение и необходимое лечение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что в этом году обследование помогло выявить болезни у 16 детей. Врачи проводят его в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.