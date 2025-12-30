В Московской области обсудили итоги работы «Движения Первых»

В Доме правительства Московской области прошло заседание Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с региональным отделением «Движения Первых», в ходе него участники подвели итоги работы за 2025 год, а также обсудили самые значимые проекты движения. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что общий охват мероприятий в этом году увеличился до более 263 тыс. человек против 165 тыс. в 2024-м. Среди ключевых инициатив — серия социальных роликов «Первые. Ключ безопасности» от Совета Первых, тематические смены в центре «Авангард», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» и другие. В регионе также поддерживают детские и молодежные инициативы, в рамках Грантового конкурса «Движения Первых» 12 проектов стали победителями и суммарно получили более 60 млн рублей.

В рамках развития наставничества реализуется Всероссийский проект «Значимый взрослый». Он направлен на оказание помощи подросткам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На укрепление семейных ценностей были направлены Семейный форум «Родные-Любимые» и «Семейный фестиваль на газоне». Кроме того, в Подмосковье налажено взаимодействие с «Юнармией», «Волонтерами Подмосковья», студенческими отрядами и другими организациями.

«Движение Первых — это большие возможности. За этот год мы увидели, на что способна настоящая команда за счет сплоченной работы», — сказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

