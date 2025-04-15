В Московской области обсудили поддержку предпринимателей-участников СВО

В Подмосковье в рамках Всероссийского форума инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» обсудили меры поддержки предпринимателей-участников спецоперации. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам замглавы областного Мининвеста — председателя Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилла Лосунчукова, в регионе поддержке участников спецоперации уделяют особое внимание. Для военнослужащих, которые хотят открыть свое дело или продолжать бизнес, доступны программы льготного кредитования и гарантийная поддержка. Кроме того, они могут рассчитывать на приоритетное сопровождение специалистов инвестиционного блока.

К примеру, Московский областной фонд микрофинансирования начал реализацию программы, в рамках которой можно оформить на срок до трех лет льготный заем до 5 млн руб. по ставке 2% годовых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для предпринимателей, занимающихся производством детских товаров, доступна новая мера поддержки.