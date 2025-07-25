В Московской области обучение в школах паллиативного пациента прошли 700 человек

С начала 2025 года обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли 700 человек, в регионе действуют 42 таких учреждения, где родственники и соцработники могут узнать об основах ухода, создании комфортных условий дома и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.