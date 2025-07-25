В Московской области обучение в школах паллиативного пациента прошли 700 человек
Около 700 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли 700 человек, в регионе действуют 42 таких учреждения, где родственники и соцработники могут узнать об основах ухода, создании комфортных условий дома и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Только за последний месяц в регионе появилась еще одна такая школа. Занятия в школах паллиативного пациента проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что первую школу открыли в 2024 году в Клинской больнице, занятия проводят бесплатно. Узнать адреса школ и другие подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.