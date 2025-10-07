В Московской области обустроят более 60 новых дорог и путепроводов
Главгосстройнадзор: более 60 дорог и путепроводов построят в Подмосковье
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В Подмосковье под надзором инспекторов Главного управления государственного строительного надзора Московской области построят и реконструируют 54 новые дороги и восемь путепроводов, перемены затронут более 3,5 млн жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Крупные автомагистрали разгрузят МКАД, тоннели и развязки сократят время в пути для миллионов автомобилистов. Для нас важно, чтобы каждый километр новой дороги был выполнен строго по проекту — для обеспечения комфорта и безопасности жителей», — пояснил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Так, рабочие ведут строительство Южно-Лыткаринской автодороги, реконструкцию Каширского шоссе и региональной трассы в объезд Коломны. Кроме того, они возводят путепроводы через железнодорожные пути в Наро-Фоминском, Одинцовском, Красногорском и других округах. Для проверки хода работ задействуют строительную лабораторию ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.