В Московской области оформили почти 3 тыс. заявок на подтверждение статуса нуждающегося в соцобслуживании

На прошлой неделе жители Подмосковья подали 2,9 тыс. заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2025 года услугой воспользовались более 28 тыс. раз, она размещена в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В ведомстве уточнили, что такой статус присваивают жителям, которые утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, являются родителями ребенка с трудностями в социальной адаптации и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.