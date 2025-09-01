В Московской области онкоскрининг полости рта прошли порядка 300 тыс. жителей

С начала 2025 года в Подмосковье онкоскрининг полости рта (люминесцентную стоматоскопию) прошли почти 300 тыс. человек, у 454 из них выявились отклонения — их направили на консультацию к онкологу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.