В Московской области онкоскрининг полости рта прошли порядка 300 тыс. жителей
Около 300 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье онкоскрининг полости рта (люминесцентную стоматоскопию) прошли почти 300 тыс. человек, у 454 из них выявились отклонения — их направили на консультацию к онкологу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сама процедура стоматоскопии очень быстрая и безболезненная. При выявлении патологических изменений в тканях пациента направляют на более углубленную диагностику», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Диагностика новообразований полости рта проводится на приеме у стоматолога, ее проводят с помощью специальной лампы и очков на бесплатной основе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.