В Московской области определили лучших водителей скорой помощи

В Подмосковье состоялся финал конкурса водителей областной станции скорой медицинской помощи,в котором приняли участие 18 победителей отборочных испытаний, победителем в 2025 году стал Павел Костин, работающий на Ликино-Дулевской подстанции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«По результатам конкурса водители, занявшие призовые места, будут отмечены денежной выплатой» — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На втором месте оказался Сергей Селиверстов из Королевской подстанции, на третьем – Роман Позднов из Солнечногорской подстанции. Водитель Сергиево-Посадской подстанции Вячеслав Царев также был отменен специальным призом за победу в теоретической части конкурса профессионального мастерства.

