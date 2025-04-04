В Московской области определили округа — лидеры по инвестициям в основной капитал региона
Мининвест Подмосковья назвал округа — лидеры по инвестициям в капитал региона
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Одинцовский округ стал лидером в Подмосковье по объему привлеченных инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в 2024 году, в отчетном периоде ему удалось привлечь почти 100 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Вторым по этому показателю стал Ленинский городской округ, где объем привлеченных в основной капитал инвестиций составил 86,7 млрд рублей. В тройку лидеров вошел городской округ Мытищи, где показатель составил 83,2 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, в пятерку лидеров вошли Красногорск и Химки, они смогли привлечь 77,9 млрд рублей и 65,5 млрд рублей соответственно. В ведомстве добавили, что свыше 56 млрд рублей удалось привлечь в Балашихе и Люберцах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.