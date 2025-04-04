Одинцовский округ стал лидером в Подмосковье по объему привлеченных инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в 2024 году, в отчетном периоде ему удалось привлечь почти 100 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.