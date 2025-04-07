В Московской области оптимизировали работу светофоров

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение на семи перекрестках в Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Богородском и Раменском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, в Ленинском округе специалисты скорректировали работу двух светофоров на Каширском шоссе в связи с ремонтными работами — на пересечении шоссе с улицей Шоссейной и на пересечении с Проектируемым проездом № 5208, а также увеличили время выезда из деревни Малая Володарка на улицу Центральную. Кроме того, они увеличили время проезда по Рогачевскому шоссе в селе Озерецкое Дмитровского округа и не только.

В ведомстве уточнили, что это позволяет увеличить пропускную способность участков дорог и снизить вероятность потенциальных заторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.