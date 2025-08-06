В Московской области оптимизировали услугу по «лесной амнистии»

В Подмосковье оптимизировали услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости», размещенную на региональном портале госуслуг, ее дополнили новыми сервисами. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы упростили электронную форму заявки и внедрили сервис автозаполнения категории земли по кадастровому номеру. Это поможет исключить ошибки при заполнении заявлений и снизить количество отказов в предоставлении услуги», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что услугу можно найти в разделе «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков», ее могут получить физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Через «лесную амнистию» пользователи могут урегулировать право собственности на земельные участки, если данные из ЕГРН по ним противоречат данным из ГЛР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.