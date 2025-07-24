В Московской области оптимизировали услугу по согласованию перепланировки помещений

В Подмосковье оптимизировали услугу по согласованию переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь собственники смогут дать согласие на проведение работ в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Также можно онлайн узаконить ранее сделанную перепланировку и оформить акт на уже выполненные работы. Раньше для этого нужно было обращаться в суд», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Помимо этого, после проведения работ администрация округа будет самостоятельно вносить изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет и зарегистрирует право собственности в Росреестре. Услугу можно найти в разделе «Земля и строительство» — «Проектирование и согласование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.