В Московской области опубликовали новые социально значимые закупки

На прошлой неделе в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовали 13 социально значимых закупок. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в Истре планируют провести благоустройство сквера возле детского сада, работы пройдут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Помимо этого, в округе планируют провести реконструкцию водозаборного узла в селе Покровское. Кроме того, в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» реконструируют здание МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 2» со строительством пристройки на 350 мест и так далее.

Найти информацию о новых закупках в регионе можно в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.