В Московской области опубликовали новые социально значимые закупки

На прошлой неделе в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовали 14 новых социально значимых закупок. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в Мытищах планируют построить подъезд к базе отдыха в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», в Кашире — провести реконструкцию тепловых сетей по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Кроме того, в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в Коломне проведут реконструкцию здания МБОУ СОШ № 14 со строительством пристройки и так далее.

Ознакомиться с подробностями о новых закупках в регионе можно в ЕИС и на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.