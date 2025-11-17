В Московской области организовали интенсив для лидеров движения «Волонтеры Подмосковья»

В Подмосковье для 100 лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» провели двухдневный образовательный интенсив. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Сегодня в наших рядах уже более 60 тыс. добровольцев, и наша задача – создать все условия для дальнейшего роста этого движения. Это те лидеры, которые способны говорить о добре так, чтобы к нам захотели присоединиться тысячи новых людей и сделать десятки тысяч добрых дел», – подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия участники изучили методику «Звезда мотивации», которая помогает понять, почему человек идет в волонтеры, создали интерактивные информационные стенды о «Волонтерах Подмосковья», изучили подготовку к проведению «Доброго урока», освоили техники самопрезентации для подростковой аудитории и не только. По итогам интенсива все участники получат статус сертифицированных лидеров движения.

Мероприятие прошло в рамках реализации федерального конкурса «Регион добрых дел» и нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке министерства.

