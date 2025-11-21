В Московской области организовали встречу молодежи из России и Белоруссии

В Подмосковье в Российском государственном архиве кинофотодокументов прошла II Встреча молодежи городов-побратимов России и Белоруссии в рамках XIII Форума городов-побратимов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«У Подмосковья сложились очень теплые отношения с Республикой Белоруссия. Ребята — частые и желанные гости на наших мероприятиях. Они принимали участие в нашем флагманском молодежном форуме «МЫ – РОССИЯ», в военно-патриотических играх и сборах. В свою очередь, наши ребята регулярно ездят в Белоруссию», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках встречи для участников прошла панельная дискуссия «Историческая правда как основа духовно-нравственных ценностей молодежи России и Белоруссии», модераторами выступили председатель Молодежной Думы Ульяновска Данила Акимов и первый секретарь Могилевского городского отделения Белорусского республиканского союза молодежи Виктория Цыганова. Кроме того, в Доме Правительства прошли секционные заседания XIII Форума городов-побратимов. Молодежь также посетила историко-документальную выставку федерального проекта «Без срока давности», приуроченную к 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса, и не только.

Организаторами мероприятия выступили Международная ассоциация «Породненные города» и Белорусское общественное объединение «Породненные города» при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.