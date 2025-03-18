В Московской области организуют бесплатные консультации с представителями Роспотребнадзора

В Подмосковье в честь Всемирного дня прав потребителей организуют выездные консультации с сотрудниками Роспотребнадзора, их проведут в офисах «Мои Документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках мероприятий жители региона смогут узнать о защите прав потребителей, а также получить квалифицированные ответы компетентного лица.

Они пройдут в четверг, 20 марта, в МФЦ в Подольске на ул. Кирова, д. 39, в Истре на пл. Революции, д. 2, в Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии, д. 169, Серпухове на Борисовском шоссе, д. 17А. Кроме того, консультации пройдут в Раменском на ул. Кирова 15А, в Орехово-Зуево на ул. Ленина, д. 96А, в Одинцово на Можайском шоссе, д. 71, в Ногинске на ул. 3-го Интернационала и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.