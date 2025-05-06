В Московской области организуют форум гостиничного и рекреационного бизнеса

В четверг, 15 мая, в Солнечногорске пройдет форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье. Его организуют Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и администрация городского округа Солнечногорск.

На мероприятии будут присутствовать представители федеральных и региональных органов власти, ведущие отраслевые ассоциации, владельцы и управляющие объектов размещения и не только. Участники обсудят тренды в сфере гостеприимства, изменения в законодательстве, меры поддержки гостиничного бизнеса, реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» и не только.

Зарегистрироваться для участия можно здесь, мероприятие бесплатное. Напомним, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

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