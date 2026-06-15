В Московской области организуют отраслевые сессии по внедрению роботов на предприятиях

В регионе намечается запуск серии отраслевых сессий, цель которых — помочь предприятиям эффективнее интегрировать роботизированные технологии в производственные процессы. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщила Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На площадке ПМЭФ-2026 удалось довести до финальной стадии договоренности с 5 компаниями — производителями робототехники. Состоявшаяся встреча оказалась весьма результативной: стороны выстроили конструктивный диалог и согласовали формат дальнейшего взаимодействия.

В рамках сотрудничества планируется организовывать отраслевые сессии: на них будут приглашать представителей предприятий, которые намерены внедрять роботов. Главная задача таких встреч — выстроить предметное обсуждение: разобрать, каким образом роботизированные решения способны оптимизировать производство и как максимально грамотно их применять на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.