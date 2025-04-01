В Московской области открылась онлайн-запись в школу

В Подмосковье на региональном портале госуслуг стартовала первая волна записи в школы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой можно в разделе «Образование» — «Образование детям» до конца июня. В рамках первой волны родители могут оформить запись для первоклассников по месту регистрации и детей с льготным правом зачисления. Если они уже написали заявление на перевод из детского сада в первый класс своего образовательного комплекса, подавать заявку не нужно. В ведомстве добавили, что записать ребенка в школу не по месту прописки можно будет с 6 июля при наличии там свободных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.