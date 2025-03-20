В Московской области открыли охоту на птиц

В Подмосковье стартовал весенний сезон охоты на птицу. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Его сроки, которые зависят от выбранного способа охоты, а также от зоны Подмосковья, в которой находится охотничье угодье, утверждены постановлением губернатора Московской области «О видах разрешенной охоты и ограничениях охоты в охотничьих угодьях Московской области», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ведомстве уточнили, что до 10 мая в регионе можно будет охотиться на селезня из укрытия, использовать при этому можно живую подсадную утку. Однако охота с подхода будет запрещена. Исключение составит охота на глухаря на току.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открывается 20 марта.