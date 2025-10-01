В Московской области открыли передвижную выставку об истории суверенитета России

Передвижная выставка «Защита суверенитета Российского государства. История и современность» открылась в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Выставку представили молодежи региона в рамках специальных кинопоказов «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ» в Долгопрудном. С экспозицией первыми ознакомились более 450 ребят.

На выставке представлены архивные материалы, раскрывающие в исторической ретроспективе тему политики антироссийской направленности и показывающие историю борьбы России за суверенитет. Это фотографии, графика, исторические документы. Экспозиция разделена на восемь тематических разделов.

Выставку интегрировали в формат молодежных кинопоказов, что позвоило создать многогранное образовательное поле, где визуальный ряд и кинематограф дополняют друг друга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ.