В Московской области отремонтировали дорожные знаки

Специалисты Мосавтодора провели ремонт отсутствующих и поврежденных дорожных знаков, расположенных вдоль региональных дорог в 10 округах Подмосковья, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Мичурина в Жуковском, улице Текстилей в Ногинске, улице Ленина в Дзержинском, улице Металлургов в Ступине, улице 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах и на Леоновском шоссе в Балашихе. Кроме того, ремонт провели на улице Центральной в селе Речицы Раменского округа, улице Первомайской в поселке Балсуниха Пушкинского округа, улице Набережной в деревне Ратмирово под Воскресенском и улице Молодежной в поселке Подольской машинно-испытательной станции под Подольском.

В ведомстве уточнили, что специалисты регулярно обследуют дороги и проводят необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

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