В Московской области отремонтируют почти 2 тыс. подъездов

В Подмосковье в 2025 году планируют отремонтировать более 1,8 тыс. подъездов многоквартирных домов, работы проведут в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Об этом сообщает Министерство по благоустройству территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Программа позволяет учитывать интересы самих жителей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого многоквартирного дома. <…> Сейчас работы уже начались в 23 муниципалитетах. Контроль за их проведением осуществляют сотрудники ведомства», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках работ специалисты проведут окраску стен и потолков, замену окон, дверей, старых светильников на энергоэффективные, ремонт почтовых ящиков и восстановление входных групп. Наибольший объем работ выполнят в Люберцах, Дзержинском, Орехово-Зуевском и Балашихе. Чтобы включить в подъезд в программу, жители должны провести общее собрание собственников дома и принять решение об участии. После этого нужно будет утвердить список ремонтных работ, составить протокол собрания и направить его в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.