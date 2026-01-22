В Московской области подали более 23 тыс. онлайн-заявок на бесплатный участок

По итогам 2025 года услугой по предоставлению бесплатных земельных участков в Подмосковье воспользовались более 23 тыс. раз, сделать это можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ее можно найти в разделе «Земля» – «Использование и аренда». Услуга позволяет получить землю, которая находятся в муниципальной собственности, имеет установленные границы и стоит на кадастровом учете, а также право собственности на которую не разграничено. Такая возможность есть у физических и юридических лиц, для получения услуги им нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

