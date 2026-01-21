В Московской области подали более 4 тыс. онлайн-заявок на установку рекламных конструкций

По итогам 2025 года в Подмосковье услугой по установке и эксплуатации рекламных конструкций воспользовались более 4 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнес» – «Другое». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу оказывают в течение 24 рабочих дней, за выдачу разрешения предусмотрена госпошлина в размере 5 тыс. рублей. Ее могут получить физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого им придется авторизоваться на портале, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления.

