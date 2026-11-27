С 1 марта 2027 года в России начнет действовать новый порядок выявления медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Если во время лечения, диспансеризации или профилактического осмотра у пациента обнаружат признаки заболевания, препятствующего вождению, его направят на внеочередное медицинское освидетельствование. Об этом сообщает «За рулем» .

Ранее противопоказания обычно выявляли во время медкомиссии при получении или замене водительского удостоверения. Если заболевание обнаруживалось при других обращениях за медицинской помощью, отдельного механизма направления водителя на внеочередную проверку не было.

Как будет работать новый порядок

При выявлении признаков заболевания врач должен будет уведомить пациента о необходимости пройти дополнительное освидетельствование и передать соответствующую информацию в Госавтоинспекцию. На прохождение обследования в медицинской организации с необходимой лицензией водителю предоставят 3 месяца.

Если противопоказания подтвердятся, действие водительского удостоверения прекратят. Такое же последствие предусмотрено для тех, кто не пройдет освидетельствование в установленный срок.

Какие заболевания могут помешать управлению автомобилем

Перечень медицинских противопоказаний к вождению утвержден правительством. Среди примеров, которые приводил депутат Госдумы Алексей Куринный, — отдельные психические расстройства, наркомания и алкоголизм.

Для некоторых заболеваний противопоказание действует независимо от того, находится ли человек в стадии ремиссии. При этом решение о наличии ограничений принимается по результатам медицинского освидетельствования, а не только на основании предварительного подозрения врача.

Кого коснутся изменения

Новый порядок будет распространяться на всех автомобилистов, включая таксистов и водителей грузового транспорта. Проходить медицинскую комиссию по-прежнему можно будет как в государственной, так и в частной клинике при наличии соответствующей лицензии.

Отдельная ответственность конкретного врача за непередачу сведений о выявленных заболеваниях пока не установлена. Однако информация будет фиксироваться в медицинской информационной системе, а руководство учреждения сможет контролировать соблюдение нового порядка.

Таким образом, массового внепланового медосмотра для всех автомобилистов не вводят. Дополнительное освидетельствование потребуется тем водителям, у которых обнаружат признаки заболеваний, способных стать противопоказанием к управлению транспортом.