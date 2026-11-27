В селе Большая Сосновка Красноярского края , закрытом на карантин из-за вспышки узелкового дерматита у коров, власти приступили к изъятию животных для ликвидации. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на главу округа Александра Гейнриха .

Карантин в населенном пункте был введен 23 ноября распоряжением губернатора Михаила Котюкова после выявления заболевания. Согласно установленным требованиям, владельцы должны передать скот на ликвидацию; по словам Александра Гейнриха, меры распространяются на фермерские хозяйства, включая ЗАО «Назаровское» и КФХ Евсеенко, а также на частные подворья.

Заявления участников процесса и выплата компенсаций

Директор и основной акционер ЗАО «Назаровское» Валерий Исаев в комментарии Telegram-каналу «Борус» сообщил, что на его предприятии поголовье уже уничтожено, а аналогичные действия затронули и фермерское хозяйство, которое он обозначил как источник распространения инфекции. Кадры с места событий в социальных сетях разместила бывшая глава Назарова Юлия Стрельникова.

Точное число изъятых животных администрация округа пока не обнародовала — Александр Гейнрих пообещал уточнить эти сведения позднее. Собственникам скота планируется выплатить компенсации из бюджета, но размеры выплат еще не определены.