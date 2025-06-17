В Московской области подали почти 5 тыс. онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Присвоение спортивных разрядов», размещенной на региональном портале госуслуг, порядка 5 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Культура, спорт и туризм» — «Квалификация специалистов». Она доступна для областных спортивных федераций, которые представляют интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Чтобы подать заявку, им нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи в ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. К нему нужно приложить цифровые копии документов.

Напомним, что услуги на портале предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.