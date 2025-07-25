В Московской области подали порядка 20 тыс. онлайн-заявлений на получение соцсправок

В Подмосковье подали около 20 тыс. онлайн-заявок на получение социальных справок, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Соцподдержка», в рамках нее можно получить справку о предоставлении пособий, компенсаций и иных видов социальной поддержки и справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Отметим, что услугу можно получить бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.