В Московской области подскочил спрос на бытовую химию и товары личной гигиены

В Подмосковье за последние три месяца вырос спрос на средства личной гигиены и бытовой химии. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В первом квартале 2025 года жители региона приобрели около четырех тонн мыла в пачках по 100 г, спрос на него вырос на 17%. Помимо этого, в Подмосковье продали 972 кг хозяйственного мыла, свыше 1,5 млн зубных щеток, 667 тыс. тюбиков зубной пасты, более 3,6 тыс. тонн стирального порошка и 9,3 тыс. упаковок антисептиков для рук.

В ведомстве добавили, что с развитием технологий производители создают более эффективные и безопасные средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.