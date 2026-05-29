В Московской области подвели итоги 4 масштабных онлайн-олимпиад

В рамках 2025–2026 учебного года завершился цикл всероссийских онлайн‐олимпиад на образовательной платформе «Учи.ру» при поддержке Министерства образования Московской области. Серия интерактивных состязаний включала 4 олимпиады: «Безопасные дороги», «Безопасный интернет», «Финансовая грамотность и предпринимательство» и «Безопасность начинается с тебя». Их цель — развить у школьников метапредметные компетенции, цифровую грамотность и навыки безопасного поведения в разных сферах жизни.

Олимпиада «Безопасные дороги» (сентябрь — октябрь 2025 г., финальный тур — январь 2026 г.) помогла школьникам актуализировать знания правил дорожного движения с учетом развития городской инфраструктуры и популярности средств индивидуальной мобильности. В ней приняли участие более 604 тыс. человек — это 62% обучающихся Московской области.

В олимпиаде «Безопасный интернет» (ноябрь — декабрь 2025 г.) участники решали интерактивные задания, моделирующие реальные ситуации в онлайн‐пространстве: от защиты персональных данных и распознавания фишинговых сайтов до основ работы с ИИ. Состязание привлекло более 567 тыс. школьников 1–11 классов (54% всех обучающихся региона).

Московская область стала абсолютным лидером среди регионов РФ по итогам олимпиады «Финансовая грамотность и предпринимательство» (март — апрель 2026 г.). Более 470 тыс. ребят (45% обучающихся) проверили навыки планирования бюджета, инвестиций и защиты от финансовых мошенников.

Завершающая олимпиада «Безопасность начинается с тебя» (апрель — май 2026 г.) — совместный проект «Учи.ру» и МЧС России. Дошкольники и учащиеся 1–11 классов на игровых примерах закрепили правила поведения при пожаре, обращении с газом, нахождении у водоемов и в ситуациях, когда ребенок потерялся в городе. В олимпиаде участвовали более 558 тыс. школьников (53% обучающихся региона).

