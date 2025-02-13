В Московской области подвели итоги работы управляющих компаний за день

В Подмосковье подвели итоги работы управляющих компаний по содержанию общедомового имущества и текущему ремонту в многоквартирных домах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, сотрудники коммунальных служб в Пушкино отремонтировали дверные доводчики по адресам: улица Хлебозаводская дом № 12к1, дом № 28к3, 28к4, провели ремонт локального участка стен квартирного холла дома № 12к5 по той же улице и установили резиновый пандус у дома № 22 на улице Трудовой. В Воскресенске специалисты установили адресную табличку по адресу: д. Степанщино, ул. ДРП-5, д. 2 и привели в порядок контейнерную площадку вблизи дома № 12 по улице Победы.

Помимо этого, в Красногорске заменили лампы в подъезде дома № 16 по улице Успенской, выполнили ремонт насосной станции на улице Вокзальной в доме № 13/1 и провели замену вводного крана на этой же улице в доме № 29. В Люберцах произвели работы по подбору отходов на контейнерных площадках на улицах Коммунистической, Попова, Шоссейной, Авиаторов, Урицкого и Льва Толстого, а также выполнили дератизацию территории контейнерной площадки по улице 3-Почтовое отделения у дома № 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.