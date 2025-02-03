В Московской области появится итальянская мельница

В Ступино продолжается строительство мельницы, ее возводит итальянская семейная компания «Барилла». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства и эксперты научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход проведения работ, их планируют завершить в сентябре 2025 года. Стройготовность объекта превысила 65%, строители выполняют работы по монтажу ограждающих конструкций.

Для реализации проекта компании предоставили участок площадью 15 гектаров в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Реализацию строительства сопровождают менеджеры Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

На мельнице будут перерабатывать пшеницу для производства муки из твердых сортов злаков, в год на предприятие будет поступать до 218 тыс. тонн зерновых культур. Ежегодно здесь смогут выпускать 167 тыс. тонн муки из твердой пшеницы и 52 тыс. тонн пшеничных отрубей. В результате реализации проекта в округе создадут 49 рабочих мест, в экономику региона поступит около 475 млн рублей инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.