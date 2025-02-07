В Московской области поставили на кадастр пять социально значимых объектов

Подмосковный Росреестр поставил на государственный кадастровый учет еще пять социально значимых объектов — два детских сада, две школы и одну поликлинику. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, дошкольные учреждения зарегистрировали в ЖК «Театральный парк» в Королеве и в ЖК «Новая Рига» в Красногорске. Новые школы расположены на территории ЖК «Мытищи Парк» городского округа Мытищи и ЖК «Кембридж» в Истре. В микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский также поставили на кадастр поликлинику.

«Учетно-регистрационные действия социально значимых объектов недвижимости проводятся Управлением в оперативные сроки и находятся на особом контроле. Благодаря совместной работе с Правительством Московской области формируется комфортная и доступная среда для улучшения качества жизни граждан региона», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.