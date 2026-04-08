В Московской области построят более 100 новых тротуаров по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье до конца 2026 года появятся 105 новых тротуаров. Их обустроят вдоль региональных дорог в 32 городских и муниципальных округах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инициатива призвана существенно повысить безопасность и комфорт пешеходов. Общая протяженность новых пешеходных зон составит более 68 км, причем 55 км из них проложат в малых населенных пунктах. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, основные работы стартуют летом, а наибольший объем задач предстоит выполнить в 4 округах: Чехове, Домодедове, Пушкинском и Наро‐Фоминском.

Конкретные планы по каждому округу уже сформированы. В Чехове появится 5,8 км тротуаров — их обустроят в нескольких локациях. Пешеходная инфраструктура появится в деревне Красные Орлы, на маршруте между селом Новоселки и деревней Крюково, вдоль дороги, соединяющей деревни Костомарово и Репниково. Кроме того, новые тротуары появятся на Старом Симферопольском шоссе рядом с деревнями Красные Холмы и Углешня.

Домодедовский округ получит около 5 км пешеходных дорожек. Основные работы пройдут в микрорайоне Востряково — на участке от улицы Пушкина до улицы Чехова. Также тротуары обустроят в деревнях Ильинское и Курганье, что сделает передвижение местных жителей заметно комфортнее.

В Пушкинском округе протяженность новых тротуаров составит 4,5 км. Пешеходные зоны появятся в деревне Нововоронино, на улице Станционной в поселке Ашукино, в селе Барково. Кроме того, обустройство затронет участок улицы Ленина в поселке Лесные Поляны, территорию между остановками «Огорхоз» и «Невзоровское кладбище», а также подход к селу Ельдигино.

Наро‐Фоминский округ получит 4,4 км новых тротуаров. Благоустройство коснется нескольких ключевых точек: улиц Советской и Левобережье в селе Атепцево, территории у остановки «Ерюхино», улиц Утренней и Центральной в селе Каменское, поселка Архангельский. В самом Наро‐Фоминске пешеходные дорожки появятся на участке от улицы Праздничной до Алексеевской.

