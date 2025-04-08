В Московской области построят клубный квартал ЖК «G3 Театральный»

В Подмосковье в рамках проекта комплексного развития территорий возводят клубный квартал ЖК «G3 Театральный», он появится в Раменском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы проводит девелопер G3 Group. Так, в доме № 1 строители выполняют работы по установке фасадного освещения и ограждений балконов, корзин кондиционеров и парапетов и не только, в доме № 2 — завершают работы по устройству наружных и внутренних стен на втором — пятом этажах, устанавливают фахверковые конструкции на первом этаже и так далее.

В ведомстве добавили, что на территории квартала появятся детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины, зона отдыха, лесная гостиная, игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.