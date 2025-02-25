В Московской области построят ЖК «Легенда Марусино»

В деревне Марусино под Люберцами строят ЖК «Легенда Марусино», сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы, застройщиком выступает ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент»). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Здесь возведут два жилых корпуса, рассчитанных на 347 квартир. На первых этажах в них расположатся коммерческие помещения: магазины, кафе и салон красоты. Во дворах для жильцов обустроят детские и спортивные площадки, велосипедную дорожку, зоны отдыха. Здесь также сделают подземную парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.