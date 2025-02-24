В Московской области построят ЖК Skolkovo ONE
Минжилполитики: ЖК Skolkovo ONE построят в Подмосковье
Фото: [IKON Development]
В поселке Заречье в Одинцовском округе возводят ЖК Skolkovo ONE, IKON Development завершил установку светопрозрачных конструкций в трех корпусах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусах установили панорамные окна. Строители также выполняют фасадные работы, устройство внутренней инженерии, отделку мест общего пользования и благоустройство территории.
Жилой комплекс относится к проекту бизнес-класса, в его составе возведут 16 монолитно-кирпичных корпусов, в подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.