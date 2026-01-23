В Московской области приняли закон, связанный с поддержкой деятельности студотрядов

Московская областная Дума приняла закон, направленный на развитие деятельности студенческих отрядов и формирование правовой основы их государственной поддержки в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Сегодня студенческие отряды Московской области – это большая, дружная и сплоченная команда, объединяющая более 7,5 тыс. активных, талантливых и целеустремленных молодых людей. Они строят, учат, помогают. Они восстанавливают школы в Луганске, поддерживают семьи участников специальной военной операции, проводят «Снежный десант», участвуют в патриотической и добровольческой деятельности по всей стране», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, эти ребята – будущие учителя, строители, IT-специалисты, медики, проводники и мастера сервиса, которые развивают Подмосковье. В студотрядах они получают возможность официального трудоустройства в каникулярные периоды, вовлекаются в общественную, добровольческую, патриотическую, культурную и образовательную деятельность. В общей сложности в регионе функционирует более 140 студенческих отрядов на базе свыше 50 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Закон предусматривает создание Совета по взаимодействию со студенческими отрядами, в состав которого войдут представители органов власти, образовательных учреждений, работодатели и бойцы РСО. Он выступит в качестве постоянной площадки для выработки инициатив, обсуждения вызовов и совместного поиска решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.