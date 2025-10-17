В Московской области прививку от гриппа сделали более 2,3 млн человек

В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 2,3 млн жителей, пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или мобильном комплексе, детям ее проводят в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он подчеркнул, что пройти вакцинацию особенно важно пациентам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным и детям. Перед процедурой врачи проводят осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Отметим, что ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно здесь.

